СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-29T12:31:38+03:00

В Омской области уровень безработицы выше, чем в целом по Сибири. Фото: Евгения ГУСЕВА

Также в нашем регионе этот показатель больше средних цифр по стране

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Росстат подсчитал безработных в России. Как выяснилось, печальнее всего обстоят дела в Ингушетии - 26,1% от общего числа трудоспособного населения. В Сибири самая проблемная территория Республика Тыва (11,6%).

В Омской области уровень безработицы также высокий. Численность рабочей силы составляет чуть более миллиона человек. Занятых в экономике – 950,4 тысячи, безработных – 65,1 тысячи. Уровень участия в рабочей силе – 63,6%. Уровень занятости – 59,5%. Уровень безработицы – 6,4%. Все эти показатели больше среднероссийских и среднесибирских.

ИСТОЧНИК KP.RU