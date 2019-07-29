Затопленному омскому северу начали помогать только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-29T12:11:37+03:00

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Большая вода пришла на север Омской области. Только вот помощь к местным жителям не спешила. В результате в Знаменском районе оказались затопленными и дома, и автодороги. Люди жаловались на пришедшее в негодность имущество и, по сути, оказались отрезанными от мира. При этом ситуация становилась критической, появилась угроза жизни и здоровью людей.

– В связи с выявленными нарушениями прокурором района главе сельского поселения внесено представление с требованием о необходимости благоустройства указанных улиц, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, обустроена централизованная система водоотведения. В первые дни обустройства такого сооружения уровень воды значительно уменьшился, а в последующем поверхностные воды полностью ликвидировались.

ИСТОЧНИК KP.RU