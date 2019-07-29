Омичам показали медали марафона с изображением медвежьей лапы

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-29T12:05:55+03:00

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Омичам показали, как будут выглядеть новые медали SIM-2019. Они будут изготовлены из серебристого металла и залиты зеленым цветом. Сама медаль будет выполнена в виде медвежьей лапы – она стала своеобразным символом Сибирского марафона. Награды вручат всем участникам, пробежавшим 42, 21 и 10 километров.

Как пояснил директор серии забегов SIM-2019 Константин Подбельский, в центре медали изображена медвежья лапа с когтями в виде контура Омской области. Там же размещает силуэт Музыкального театра, Тарских ворот и марафонской скульптуры. С обратной стороны медали разместят информацию о бегуне, дистанции и результате.

Напомним, Сибирский международный марафон традиционно пройдет в День города, 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU