В Омске будут судить застройщика, похитившего 54 млн

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-29T11:30:57+03:00

Изменить размер текста: A A

51-летнего директора ООО «ПСК «Лидер» обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

– По версии следствия, фигурант уголовного дела с мая 2013 г. по сентябрь 2016 г. похитил денежные средства 38 пайщиков ЖСК «Космический-9», предназначенные для строительства многоквартирного дома в Октябрьском административном округе г. Омска (Космический проспект, 20/9), который впоследствии так и не был возведен, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В общей сложности обвиняемый похитил около 54 млн рублей. Вину в совершении преступления он не признал, мер по возмещению ущерба не принял. В связи с этим в рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении ущерба.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU