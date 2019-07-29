Омич угнал автомобиль у спящего знакомого

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-29T10:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром автовладелец не обнаружил свою машину на парковке у дома и обратился в полицию. Стражам порядка он рассказал, что накануне выпивал со своим знакомым на улице 1-я Военная, а проснувшись утром, он не нашел ни машины, ни своего товарища.

- Просматривая записи видеокамер полицейские обнаружили угнанный «Пежо», передвигающийся по Ленинградскому мосту в сторону Кировского округа. Оперативники обнаружили иномарку на АЗС, где и задержали злоумышленника, - рассказали в полиции.

Как выяснили полицейские, омич взял ключи, когда хозяин машины уснул на лавочке во дворе. Также он вытащил у него из кармана телефон. Телефон он успел продать, с машиной он хотел сделать то же самое.

Сейчас на него завели два уголовных дела за угон и кражу. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU