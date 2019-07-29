2019-07-29T10:15:22+03:00
Общество

В Омске на День города по улицам проедет «музыкальный троллейбус»

Артисты будут развлекать омичей прямо в салоне
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на День города по улицам проедет «музыкальный троллейбус»В Омске на День города по улицам проедет «музыкальный троллейбус»Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Необычную акцию подготовили для омичей ко дню города. В следующие выходные по улицам города будет курсировать «Музыкальный троллейбус». В нем будут проходить выступления омских артистов, а все желающие смогут присоединится к концерту на любой остановке.

- Троллейбус будет оформлен фотографиями музыкальной составляющей Омска, на изображениях омичи и гости города увидят артистов творческого объединения «Камертон», Русского камерного оркестра «Лад», камерного ансамбля «Мюзет», ансамбля танца «Иртыш» и многих других. Также будут фото с известных омских фестивалей и конкурсов, проектов Омской филармонии, сцен музыкальных спектаклей театров, - рассказали в дептрансе.

В первый рейс троллейбус выйдет в День города, 3 августа. Он проедет по маршруту № 15. В последующие дни такой троллейбус будет развлекать омичей по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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