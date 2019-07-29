2019-07-29T10:11:59+03:00
Дом. Семья

Стало известно имя тигренка, который родился в Большереченсокм зоопарке

Его объявили с День тигра
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/bol_zooФото: vk.com/bol_zoo
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Напомним, в апреле у обитательницы Большереченского зоопарка Азы родились тигрята. Одного из них решили оставить с матерью. Когда детеныш окреп, сотрудники задумались об имени для него.

По традиции кличку для тигренка предложили выбирать всем омичам. А после из присланных вариантов выбрали уже сотрудники зоопарка. Имя для малыша объявили в День тигра.

В итоге его назвали Лордом, этот вариант предложила Любовь Голованова. Примечательно, что папу малыша зовут Графом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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