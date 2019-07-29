Насильником, напавшим на омичку, займется следком

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-29T09:10:56+03:00

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О нападении маньяка стало известно благодаря социальным сетям. Жительница микрорайона Московка пожаловалась, что в ночь с 27 на 28 на нее напал неизвестный в районе улицы 6-я Станционная. Мужчина напал на девушку сзади, однако его спугнул проезжавший мимо автомобиль. Сейчас близкие девушки обратились в полицию и просят очевидцев помочь найти маньяка.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по заявлению девушки, - рассказали в пресс-службе следкома.

Однако следователи отмечают, что мужчина только ударил девушку, но никаких требований и действий на совершение насилия он не совершал. Нападавший сбежал сразу как только увидел свет фар.

ИСТОЧНИК KP.RU