2019-07-29T08:06:25+03:00
Общество

В Омской больнице завхоз брал взятки с осужденных

Они платили ему, чтобы не работать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской больнице завхоз брал взятки с осужденныхВ Омской больнице завхоз брал взятки с осужденныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завхоз «МСЧ № 4» подозревается в получении взяток с осужденных. Как выяснилось, он это делал с мая 2018 года. Осужденные к обязательным работам омичи распределяются по различным учреждениям города для отработки. Некоторые предприимчивые омичи, которых заставили отрабатывать часы в медсанчасти, приходили к завхозу и платили ему деньги. За это он проставлял им отработанные часы, а они получали возможность не работать.

Пока следователи узнали только о трех взятках. Как рассказали в следственном комитете, всего завхозу удалось получить около 63 тысяч рублей. Сейчас на мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить от 3 до 8 лет тюрьмы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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