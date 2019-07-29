2019-07-29T08:12:01+03:00
Общество

Жительницу Красноярского края оштрафовали за торговлю рыбой в Омске, где она ни разу не была

Доказать последнее женщина смогла только с помощью прокуратуры
Анна МИКУЛА
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Нарушенные права заявительницы восстановлены.Нарушенные права заявительницы восстановлены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Красноярского края с удивлением узнала, что в городе Омске есть бульвар Архитекторов. Урок географии ей преподали силовики после того, как предъявили обвинение в незаконной торговле рыбой в этом месте. В итоге женщину, которая ни разу в жизни не была в нашем городе приговорили к штрафу.

Придя в себя от удивления, она написала заявление в прокуратуру, где подтвердилось: весь тот день она провела на работе в городе Ачинске.

Как выяснилось, копию ее паспорта в интернете нашла жительница Омска, занимавшаяся незаконным предпринимательством. Когда на нее составляли протокол, женщина предоставила как раз эту бумагу.

– Таким образом, заявительница была незаконно привлечена к административной ответственности за правонарушение, которое она не совершала, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – По результатам проверки прокуратурой Омской области на судебный акт принесен протест. Надзорная инстанция Омского областного суда согласилась с позицией прокуратуры и отменила оспоренный судебный акт, производство по делу прекращено. Нарушенные права заявительницы восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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