В Омске спасли девушку, решившую на спор с мамой переплыть Иртыш

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-29T07:35:28+03:00

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Молодая омичка с мамой отдыхали на берегу Иртыша в Советском парке накануне вечером. 22-летняя девушка заявила матери, что сможет переплыть Иртыш, и они поспорили. Несмотря на то, что уже стемнелось, она отправилась в путь.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, когда девушка доплыла до середины реки, она почувствовала судорогу и не смогла больше плыть. Течением ее стало сносить в сторону, вернуться назад у нее уже не было сил. Она стала кричать и звать на помощь, люди на берегу вызвали МЧС. Также крики девушки услышали матросы корабля, который стоял на погрузке. Парни отправились к девушке на надувной лодке, а командир корабля светил прожектором.

- Совместными усилиями мы поместили ее на пожарный катер. Судя по всему, она проплыла порядка 3 км, была очень обессилена и первое время даже не могла говорить. Отогревшись и придя в себя, женщина призналась, что несколько раз уходила под воду. Мы могли не успеть. Счет шел на секунды. Из-за того что вода была теплая, ей удалось продержаться так долго, - рассказал помощник командира катера 7 пожарно-спасательной части по охране Советского округа прапорщик внутренней службы Константин Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU