2019-07-29T07:35:28+03:00
Общество

В Омске спасли девушку, решившую на спор с мамой переплыть Иртыш

Она смогла доплыть только до середины реки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске спасли девушку, решившую на спор с мамой переплыть ИртышВ Омске спасли девушку, решившую на спор с мамой переплыть ИртышФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Молодая омичка с мамой отдыхали на берегу Иртыша в Советском парке накануне вечером. 22-летняя девушка заявила матери, что сможет переплыть Иртыш, и они поспорили. Несмотря на то, что уже стемнелось, она отправилась в путь.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, когда девушка доплыла до середины реки, она почувствовала судорогу и не смогла больше плыть. Течением ее стало сносить в сторону, вернуться назад у нее уже не было сил. Она стала кричать и звать на помощь, люди на берегу вызвали МЧС. Также крики девушки услышали матросы корабля, который стоял на погрузке. Парни отправились к девушке на надувной лодке, а командир корабля светил прожектором.

- Совместными усилиями мы поместили ее на пожарный катер. Судя по всему, она проплыла порядка 3 км, была очень обессилена и первое время даже не могла говорить. Отогревшись и придя в себя, женщина призналась, что несколько раз уходила под воду. Мы могли не успеть. Счет шел на секунды. Из-за того что вода была теплая, ей удалось продержаться так долго, - рассказал помощник командира катера 7 пожарно-спасательной части по охране Советского округа прапорщик внутренней службы Константин Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус, ехавший из Армении в Омск, попал в смертельное ДТП
В Омске будут судить застройщика, похитившего 54 млн
Омские пенсионерки набросились на игравших в футбол подростков и порезали им мячи
Омич угнал автомобиль у спящего знакомого
В Омске на День города по улицам проедет «музыкальный троллейбус»
Стало известно имя тигренка, который родился в Большереченсокм зоопарке
Насильником, напавшим на омичку, займется следком
В Омской больнице завхоз брал взятки с осужденных
Жительницу Красноярского края оштрафовали за торговлю рыбой в Омске, где она ни разу не была
В Омске стремительно подорожал картофель
В Омске полицейские после выходных устроили рейд на въезде в город
Омским проектировщикам задолжали 1,4 миллиона по зарплате
Пьяный омич на мотоцикле сбил ребенка и уехал
Из-за пожара на Красноярском тракте дымом затянуло половину района
В Омске ищут насильника, напавшего на девушку
Стало известно, какие две дороги отремонтируют в Омске дополнительно