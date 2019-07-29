2019-07-29T06:51:16+03:00
Общество

Омским проектировщикам задолжали 1,4 миллиона по зарплате

74 сотрудника не получили деньги в срок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омским проектировщикам задолжали 1,4 миллиона по зарплатеОмским проектировщикам задолжали 1,4 миллиона по зарплатеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники предприятия «Проектный институт «Горпроект» пожаловались в прокуратуру. Оказалось, что за март-апрель 74 сотрудникам не выплачивали заработную плату. Общая сумма задолженности составила больше 1,4 миллиона рублей.

- В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой округа директору организации внесено представление, в отношении него также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), - рассказали в прокуратуре.

Так, директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей и заставили выплатить работникам деньги. Задолженность директор погасил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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