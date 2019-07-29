Из-за пожара на Красноярском тракте дымом затянуло половину района

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-29T05:22:08+03:00

А зарево было видно с соседних улиц [видео]

Изменить размер текста: A A

Серьезное ЧП случилось поздно вечером в воскресенье, 28 июля, в районе Красноярского тракта. Местных жителей напугало зарево от пожара, которое было видно даже на соседних улицах Малиновского и Бархатовой. Также очевидцы сообщают, что все окрестности затянуло едким дымом, а пожарные машины подъезжали одна за одной.

Как выяснилось, их работало всего три. Людям показалось, что спецтехники гораздо больше, потому что рядом не было доступа к воде и машинам приходилось набирать ее в ближайшем гипермаркете.

– Сообщение в дежурную часть поступило в 21.32, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горел двухэтажный барак площадью 300 квадратных метров.

По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв и без пострадавших

Пожар на Красноярском тракте (28.07.2019).Видео: ЧП Омск vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU