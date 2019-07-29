2019-07-29T05:22:08+03:00
Происшествия

Из-за пожара на Красноярском тракте дымом затянуло половину района

А зарево было видно с соседних улиц [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ЧП Омск – vk.com/chp55Фото: ЧП Омск – vk.com/chp55
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП случилось поздно вечером в воскресенье, 28 июля, в районе Красноярского тракта. Местных жителей напугало зарево от пожара, которое было видно даже на соседних улицах Малиновского и Бархатовой. Также очевидцы сообщают, что все окрестности затянуло едким дымом, а пожарные машины подъезжали одна за одной.

Как выяснилось, их работало всего три. Людям показалось, что спецтехники гораздо больше, потому что рядом не было доступа к воде и машинам приходилось набирать ее в ближайшем гипермаркете.

– Сообщение в дежурную часть поступило в 21.32, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горел двухэтажный барак площадью 300 квадратных метров.

По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв и без пострадавших

Пожар на Красноярском тракте (28.07.2019).Видео: ЧП Омск vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус, ехавший из Армении в Омск, попал в смертельное ДТП
В Омске будут судить застройщика, похитившего 54 млн
Омские пенсионерки набросились на игравших в футбол подростков и порезали им мячи
Омич угнал автомобиль у спящего знакомого
В Омске на День города по улицам проедет «музыкальный троллейбус»
Стало известно имя тигренка, который родился в Большереченсокм зоопарке
Насильником, напавшим на омичку, займется следком
В Омской больнице завхоз брал взятки с осужденных
Жительницу Красноярского края оштрафовали за торговлю рыбой в Омске, где она ни разу не была
В Омске спасли девушку, решившую на спор с мамой переплыть Иртыш
В Омске стремительно подорожал картофель
В Омске полицейские после выходных устроили рейд на въезде в город
Омским проектировщикам задолжали 1,4 миллиона по зарплате
Пьяный омич на мотоцикле сбил ребенка и уехал
В Омске ищут насильника, напавшего на девушку
Стало известно, какие две дороги отремонтируют в Омске дополнительно