2019-07-29T05:02:46+03:00
Происшествия

В Омске ищут насильника, напавшего на девушку

Его спугнула проезжавшая мимо машина
Станислав МУХИН
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Страшные минуты в своей жизни пришлось пережить одной из омичек в ночь с 27 на 28 июля. Около часу ночи на девушку напал неизвестный в районе улицы 6-я Станционная. Нападал сзади, но насильника спугнул проезжавший мимо автомобиль. Сейчас близкие девушки разыскивают неудавшегося маньяка. За информацию о нем обещают вознаграждение.

- Подозреваемый 30-40 лет, славянской внешности, напал сзади, из примет могли остаться царапины на руках - девушка оказывала сопротивление, - рассказал сибиряк в соцсетях. - Прошу откликнуться свидетелей, возможно, кто-то проезжал чуть ранее или позже, видел какого-то человека на дороге или в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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