2019-07-28T13:30:12+03:00
Общество

Стало известно, какие две дороги отремонтируют в Омске дополнительно

Одна улице в Кировском округе, вторая - в Ленинском
Станислав МУХИН
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Стало известно о планах властей дополнительно отремонтировать еще 2 дороги в Омске. Такой вывод можно сделать на основании сайта Госзакупок. Там Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги на ремонт еще двух дорог - речь идет о Привокзальной площади и улице Конева. Правда, о каком именно участке улицы Конева, пока непонятно. Скорее всего, к прилегающему к метромосту - так частично начались работы по укладке асфальта.

По информации с сайта торгов, сделать обе дороги должны до 1 октября. На обе улицы в мэрии готовы потратить порядка 40 млн. Добавим, что ранее власти заявили: до осени в городе капитально отремонтируют 17 дорог. На эти цели будет выделен почти 1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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