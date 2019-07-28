2019-07-28T13:32:51+03:00
Происшествия

В Омске на джип упали доски, привезенные для ремонта кровли

Машину сильно помляо [фото]
Станислав МУХИН
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Машину сильно помяло.Машину сильно помяло.Фото: ВКонтакте
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Крупно не повезло водителю джипа, припаркованного в одном из дворов в центре города. Власти ведут ремонт фасада и крыши дома по проспекту Карла Маркса, 38. Он попадает в список многоэтажек, расположенных на гостевом маршруте. В ноябре в Омске пройдет российско-казахстанский форум с участием президента Владимира Путина.

Однако рабочие, кажется, не соблюдали меры предосторожности. И доски, привезенные для ремонта дома, упали на припаркованное авто. Фото инцидента появилось в соцсетях.

- Во дворе дома Маркса 38. Идет ремонт крыши и самого дома. Будьте внимательны, по всему городу ремонтируют дома, поэтому ставить машины возле них крайне опасно, - написал очевидец и автор фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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