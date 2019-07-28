Замминистра экологии намекнул, что омичей продолжат травить выбросами

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-28T07:09:17+03:00

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Уже второе уголовное дело завели в Омске из-за загрязнение окружающей среды. Жители каждую неделю жалуются на выбросы, из-за которых в городе невозможно дышать. На днях силовики штурмом взяли предприятие ООО "ХимПром", пойманное уже в третий раз на травле горожан.

Тем не менее, в министерстве экологии Омской области дали понять: выбросы будут продолжаться. По словам замминистра Александра Матненко, в таком крупном промышленном городе, как наш, невозможно их исключить при неблагоприятной погоде.

– Дел по 251 статье Уголовного кодекса («Загрязнение атмосферы») считанные единицы. До суда за последний год дошло только одно дело в Кемеровской области по свалке, но это совсем другая ситуация, - цитирует Александра Матненко «Интерфакс». - То, что сделано в данном случае – результат принципиального уровня. Еще несколько лет назад такое было немыслимо. Это сигнал, что мы находимся в состоянии бескомпромиссной борьбы. Но мы можем инициировать проверки разными органами в рамках разных законов. В том числе, как показал последний опыт, в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

Добавим, что ранее Омск в экологическом рейтинге самых грязных занял второе место. Однако замминистра экологии Александр Матненко не увидел в этом проблемы. По его словам, «это хорошо, так как это означает, что омичи требовательны».

ИСТОЧНИК KP.RU