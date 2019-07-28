В Омске на машину упало дерево, которое жители 2 года просили снести

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-28T08:14:04+03:00

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Сильно не повезло одному из автовладельцев по Камерному переулку. В жилом дворе упал огромный тополь. Впрочем, для местных жителей это совсем не стало неожиданностью. Омичи давно с опаской смотрели на это старое дерево и просили снести его. Тополь придавил и сильно повредил припаркованную машину.

- Жильцы домов с 2017 года добиваются от администрации Октябрьского округа и Омска кронировать тополя, но безрезультатно. Нам, отвечали: полный бред, корневая система у тополя сильная, и максимум сломает верхние ветки. Второй тополь по соседству уже идет, - написала одна из омичек и приложила фото последствий.

По ее словам, повреждение машины это полбеды. Больше всего местные опасаются, что деревья могут упасть и придавить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU