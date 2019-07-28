«Ребенка вижу лишь по ночам»: Омский губернатор посетовал на загруженность
Об этом он рассказал журналистам
ФОТО: Омская губерния
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Глава региона в интервью телевизионщикам коснулся своей личной жизни. Александр Бурков посетовал на занятость. Из-за этого ему сложно совмещать работу и время с семьей. Ребенка он видит лишь по ночам.
- Сложно совмещать, работа занимает все время. Никто не спрашивает, день у тебя или ночь – ты должен оперативно выезжать, реагировать и принимать решение. И в ночное время. Тяжело в том плане, что маленький ребенок, я его вижу только ночью, - рассказал губернатор в интервью омским телеканалам подробности личной жизни.
По его словам, супруга к такой работе привыкла, а вот его сыну Владимиру тяжело.
ИСТОЧНИК KP.RU