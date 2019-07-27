В Омской области перевернулось авто с 4-летним ребенком

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-27T09:59:45+03:00

Водитель не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось в районе 65 километра автодороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. 48-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» не справилась с управлением. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

– В результате ДТП водитель, а также пассажирка, девочка 2015 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU