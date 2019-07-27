2019-07-27T09:59:45+03:00
Происшествия

В Омской области перевернулось авто с 4-летним ребенком

Водитель не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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ДТП случилось в районе 65 километра автодороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. 48-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» не справилась с управлением. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

– В результате ДТП водитель, а также пассажирка, девочка 2015 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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