В Омской области перевернулось авто с 4-летним ребенком
Водитель не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет
Фото: 55.мвд.рф
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ДТП случилось в районе 65 километра автодороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. 48-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» не справилась с управлением. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.
– В результате ДТП водитель, а также пассажирка, девочка 2015 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU