2019-07-27T09:31:49+03:00
Общество

Замминистра экологии: выбросов в Омске избежать не удастся

По словам Александра Матненко, в таком промышленном городе, как наш, это невозможно
Анна МИКУЛА
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Первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко назвал возбуждение уголовного дела в отношении предприятия «ХимПром» результатом «бескомпромиссной борьбы».

Однако чиновник подчеркнул: полностью исключить наличие в воздухе запахов в таком промышленном городе, как Омск, при безветренной погоде невозможно, как нельзя и зайти с проверкой на предприятия, находящиеся в федеральном подчинении.

– Но мы можем инициировать проверки разными органами в рамках разных законов. В том числе, как показал последний опыт, в рамках Уголовно-процессуального кодекса, – заявил Матненко в интервью «Интерфаксу».

Напомним, накануне предприятие «ХимПром», загрязневшее атмосферу в Омске, закрытое год назад, но продолжавшее работать подпольно, штурмовал СОБР. Однако и после этого горожане продолжили массово жаловаться на едкий химический запах от выбросов. Особенно отчетливо он чувствуется в Нефтяниках, Амуре и на Левом берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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