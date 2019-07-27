СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-27T09:43:19+03:00

В Омске накрыли сразу два салона с проститутками. Фото: Архив "КП"

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Омским полицейским поступила оперативная информация о массажном салоне по улице Комарова. Стражи порядка нагрянули туда с контрольной закупкой. Меченые купюры, которыми они расплатились под видом клиентов, стали главным доказательством, что там оказывают интимные услуги за деньги.

Работавшая в салоне девушка заверила, что занимается исключительно массажем. Но прайс-лист с перечнем сексуальных услуг и характерные предметы, обнаруженные в помещении, говорили об обратном. 22-летнюю жительницу Омского района привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Также еще одну приехавшую в город из Омского района 23-летнюю девушку «трудоустроили» в массажном салоне по улице Степанца. Ее тоже привлекли к административной ответственности.

– Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации занятия проституцией, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Пресечение занятия проституцией в Кировском округе.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU