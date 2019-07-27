2019-07-27T07:27:47+03:00
Общество

Во время смога омичи дышали вредными веществами

Проверка показала превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе
Анна МИКУЛА
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Во время смога омичи дышали вредными веществами.Во время смога омичи дышали вредными веществами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за природных пожаров на территории нескольких регионов Восточной Сибири Роспотребнадзор ежедневно отслеживает загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения во всех округах города Омска. В рамках ежедневного мониторинга ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным веществам.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, 23 июля превышение от 1,16 до 1,3 ПДК зафиксированы на территориях Центрального, Советского округов. На следующий день к ним добавился и Кировский округ, и превышение ПДК было от 1,06 до 1,4 ПДК.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотебнадзора по Омской области.

Пока дым в Омске рассеялся, но, судя по всему, тайга в соседних регионах будет гореть еще долго. Если город снова накроет смог, горожанам советуют поменьше бывать на улице, дышать через влажные повязки и пить подсоленную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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