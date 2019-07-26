В Омске встретили автопробег пожарной техники из Эстонии
Первый автопробег прибалтийских добровольных пожарных прибыл накануне в Омск. Автопробег общей протяженностью 6 тысяч ум стартовал 12 июля по маршруту Таллин – Иркутск – Таллин.
Эстонцы спешат в Иркутск на первый международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований, который пройдет с 4 по 9 августа. В турне по России отправилась делегация в составе пяти представителей клуба добровольных спасателей из местечка Хююру, пригорода Таллина. К мероприятию они готовились полтора года.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
– Добровольчество – это почти хобби. Наша цель – показать, кто мы, как у нас это все поставлено и обменяться опытом. Хорошо знать, что у вас развитие идет к тому, чтобы добровольцев было больше. Добровольцы - это доброе дело. Чем больше народу – добровольцев, тем легче каждому жить. Каждый может искать людей в лесу, собак кормить, – говорит руководитель добровольной пожарной команды Мати Лейватегя. Мати Лейватегя посвятил пожарному делу более 30 лет, сначала в качестве государственного пожарного, затем став добровольным пожарным.
Участники автопробега едут по России на своем пожарном КамАЗе. В Омске они посетили музей пожарной охраны, познакомились с оснащением специализированной пожарно-спасательной части, с боевой и профилактической работой добровольных пожарных в Азовском районе Омской области.
До конечной остановки на пути гостей из Эстонии еще 8 городов.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU