В Омской области в больнице пациента насмерть забили табуретом

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-26T13:59:54+03:00

Конфликт произошел между пациентами, находившимися в одной палате. Фото: Александр ГЛУЗ

Что он не поделил с убийцей, сейчас выясняют следователи

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Печально закончился пятничный вечер 19 июля для двоих пациентов Нижнеомской ЦРБ – одного увезли в морг, другому грозит колония.

Во время конфликта 42-летний пациент напал на 40-летнего соседа по койке. Схватив больничный табурет мужчина насмерть забил оппонента. Тот был после операции и не смог ответить нападавшему. Пришедшим на крики медикам оставалось только констатировать смерть избитого.

Что стало причиной для такой кровавой расправы сейчас выясняют следователи. Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, пока в отношении дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранители ждут результатов судмедэкспертизы, которая установит точную причину смерти пациента. Если подтвердится, что она наступила в результате избиения, статью для нападавшего переквалифицируют на более тяжкую – «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU