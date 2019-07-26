В Омской области в больнице пациента насмерть забили табуретом
Печально закончился пятничный вечер 19 июля для двоих пациентов Нижнеомской ЦРБ – одного увезли в морг, другому грозит колония.
Во время конфликта 42-летний пациент напал на 40-летнего соседа по койке. Схватив больничный табурет мужчина насмерть забил оппонента. Тот был после операции и не смог ответить нападавшему. Пришедшим на крики медикам оставалось только констатировать смерть избитого.
Что стало причиной для такой кровавой расправы сейчас выясняют следователи. Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, пока в отношении дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью).
Правоохранители ждут результатов судмедэкспертизы, которая установит точную причину смерти пациента. Если подтвердится, что она наступила в результате избиения, статью для нападавшего переквалифицируют на более тяжкую – «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU