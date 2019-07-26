В Омске горела незаконная свалка с промышленными отходами

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-26T13:19:30+03:00

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На горящую свалку на улице 3-я Молодежная пожаловались местные жители. Пожар начался там накануне – отходы, которые привозили туда предприниматели Октябрьского округа, вспыхнули моментально. Активисты народного фронта Омской области, к которым обратились местные жители, вызвали сотрудников МЧС. Пожар удалось быстро потушить.

Однако позже выяснилось, что свалка на 3-й Молодежной – незаконна. На ее территорию неизвестные в течение уже нескольких месяцев свозят строительный мусор, покрышки, пластик и упаковочные материалы. Недалеко от свалки находится дачный поселок и торговый центр.

Сейчас активисты передали информацию о незаконной свалке в органы власти, а местные жители надеются, что свалку в ближайшее время ликвидируют, и она не будет загрязнять местную почву и воду.

ИСТОЧНИК KP.RU