Омичей просят пожертовать одежду и игрушки для бедных семей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-26T13:06:42+03:00

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В честь Дня города Центр социальной поддержки населения проводит традиционную благотворительную акцию «Доброе сердце города». С 29 июля по 3 августа омичи смогут пожертвовать для многодетных и малообеспеченных семей, а также погорельцам одежду, игрушки, книги и крупы.

– В 2019 году городской центр превзошел собственный рекорд – к акции по вручению товаров первой необходимости подготовлено более 3 000 комплектов взрослой и детской одежды и обуви, также ждут новых хозяев более 1 000 других товаров: игрушек, книг, посуды, предметов домашнего обихода, – сообщает пресс-служба омской мэрии.

Адресную помощь может получить любой участник акции. Для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность (для детей – свидетельство о рождении), и выбрать для себя или членов своей семьи до 10 предметов гардероба и 5 прочих товаров (в расчете на одного человека).

Для участия в благотворительной акции «Доброе сердце города» следует обращаться по адресам:

– ул. Богдана Хмельницкого, 132, тел.: 36-48-23;

– проспект Мира, 35-б, тел.: 22-18-30, 22-25-45.

С понедельника по четверг – с 09.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дополнительную информацию о благотворительной акции «Доброе сердце города» можно получить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU