2019-07-26T11:04:19+03:00
Общество

В омском дворе в машине загорелись баллоны с газом

Все произошло у дома в поселке Кордном
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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О происшествии стало известно из социальных сетей. Очевидцы сначала услышали хлопок во дворе дома, а затем и увидели полыхающую легковушку. Все произошло возле пятиэтажного дома на улице 6-я Шинная в Кордном поселке. Жильцы дома, увидев пламя, доходящее до козырька подъезда, вызвали пожарных.

Спасателям удалось оперативно справиться с огнем. Очевидцы рассказали, что в машине взорвался баллон с газом. В комментариях омичи уточнили, что машина принадлежит местному ЖКО.

Пожарные остужали баллоны Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожарные остужали баллоныФото: ГУ МЧС России по Омской области

- Происходило факельное горение баллонов. Из рядом стоящего дома эвакуированы жильцы (примерно 15 человек), - рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что сейчас на месте работают 3 пожарных автомобиля и 14 спасателей. Пострадавших и погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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