Хоккеистов «Авангарда» научат давать интервью

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-26T10:53:01+03:00

За лето спортсмены будут заниматься не только своей физической формой, но и научатся общаться с прессом

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В межсезонье хоккеисты «Авангарда» будут учиться по программе «Игровой интеллект». С ними проведут занятия по финансовой и правовой грамотности, долгосрочному планированию карьеры, общению с прессой и даже управлению своим имиджем в социальных сетях.

Фото: hawk.ru

Фото: hawk.ru

По информации ХК «Авангард», в рамках указанных модулей будут проведены тематические мастер-классы с участием опытных спикеров. Так, например, мастер-класс «Технология успешного интервью» проведет известный хоккейный комментатор и медиа-менеджер Дмитрий Федоров. Мастер-класс «Карьера после спорта. Капитализация личного бренда» прочитает бывший футболист, а сейчас успешный блогер Евгений Савин.

25 июля в Балашихе состоялась презентация программы для игроков «Авангарда» с участием авторов проекта, руководства и тренерского штаба клуба. На стартовой встрече выступил известный писатель Александр Цыпкин с мастер-классом по построению личного бренда в социальных сетях. Модерировал мероприятие комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, который проведет для игроков «Авангарда» мастер-класс «Технология успешного интервью».

ИСТОЧНИК KP.RU