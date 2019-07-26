2019-07-26T09:39:46+03:00
Общество

Новую хоккейную арену в Омске построят к сентябрю 2022 года

Об этом заявил председатель совета директоров «Авангарда»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Омичи с нетерпением ждут возвращения «Авангарда» в родной Омск, однако это невозможно до того момента, пока в Омске не появится новая арена. Напомним, главную ледовую площадку города «Арену-Омск» признали аварийной год назад. Теперь здание будут сносить, а на его месте строить новое. Из-за проблем со стадионом омский «Авангард» сейчас вынужден играть в подмосковной Балашихе.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов недавно заявил, что новая арена в Омске появится уже в 2022 году.

- Ясность с ареной есть давно, – цитирует Крылова «Спорт-Экспресс». – Это будет новый стадион. Поставлена задача построить его к сентябрю 2022 года.

Таким образом, в Омске новый ледовый дворец появится к молодежному чемпионату мира в 2023 году. В Омске планируют провести часть матчей чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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