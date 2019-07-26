Омская пенсионерка отпраздновала 105-летие

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-26T09:16:56+03:00

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В преддверии 303-го Дня Омска чиновники мэрии решили навестить местных жителей, преодолевших отметку в 100 лет. Как выяснилось, таких долгожителей в нашем городе насчитывается более 50. При этом трое в этом году отмечают 105-летие. Одна из них Мария Митрофанова.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в заместитель мэра Омска Елена Шипилова Марию Максимовну с праздником. Старейшая жительница города родилась 8 марта 1914 года Большеречье и в 1935 году переехала с мужем в Омск. На семейном совете молодая семья решила подзаработать на золотых приисках. Там же на станции Стрелка в 1936 году родилась в семье Митрофановых первая дочь.

Позднее семья вернулась в Омск, долгое время Мария Максимовна трудилась помощником повара в столовой Омского сельскохозинститута, затем дробила траву для препаратов на фармацевтической фабрике. А в 75 лет родные упросили Марию Максимовну выйти на пенсию чтобы сидеть с правнучкой Натальей.

Судьба распорядилась так, что Мария Максимовна потеряла четверых детей и сейчас проживает с заботливой внучкой Ольгой. Несмотря на свой преклонный возраст, долгожительница чувствует себя бодро и даже выходит на прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU