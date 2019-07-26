2019-07-26T09:05:03+03:00
Общество

На выходные из-за Дня крещения Руси перекроют половину Омска

По улицам пройдет крестный ход [список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На выходные из-за Дня крещения Руси перекроют половину ОмскаНа выходные из-за Дня крещения Руси перекроют половину ОмскаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Празднования, посвященные Дню крещения Руси, пройдут в Омске в это воскресенье, 28 июля. В этот день будут перекрыты многие улицы в центре города. Как сообщили в Госавтоинспекции, улицы будут перекрыты с 09.00 часов до 13.00 часов 28 июня. На этот период движение всех видов транспорта запретят на следующих улицах:

- ул. Красный путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный путь);

- ул. Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный путь);

- ул. Ленина (на участке от ул. Интернациональной до ул. Думской, включая Соборную площадь и Юбилейный мост);

- Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

- ул. Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

- ул. Партизанская (на участке от ул. Таубе до ул. Ленина);

- ул. Достоевского (на участке от ул. Победы до ул. Партизанская);

- ул. Спартаковская;

- ул. Тарская (на участке от ул. Интернациональной до ул. Красина);

- ул. Герцена (на участке от ул. Фрунзе до ул. Ленина, включая площадь Победы);

- ул. Щербанева (на участке от ул. Ленина до автодороги у дома № 20 по улице Щербанева);

- ул. Гагарина (на участке от ул. Думская до ул. Интернациональной, включая Комсомольский мост);

- ул. Карла Либнехта (на участке от ул. Бударина до Газетного переулка);

- ул. Гусарова (на участке от ул. Гагарина до ул.Фрунзе);

- ул. Интернациональная (на участке от ул. Гагарина до ул. Красный Путь);

- ул. Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).

Парковку на указанных участках запретят с 27 июля с 20.00 часов. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут и обращать внимание на временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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