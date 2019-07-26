В Омске будут судить аферистов, похитивших более 7 млн маткапитала

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-26T08:45:51+03:00

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В течение года с лета 2015 двое омичей Денис Мацюсович и Владислав Манукян занимались обналичиванием маткапитала. Владельцев сертификатов они изначально ввели в заблуждение, заверив, что все законно. При этом им доставались лишь крохи от полученных денег, львиную долю аферисты присваивали.

Чтобы провернуть эту махинацию Мацюсович приобрел потребительский кооператив «Союз», находившийся на проспекте Карла Маркса. Вместе с Манукяном они подбирали земельные участки в городе и районах области, где многодетные семьи якобы собирались строить дома. Потом заключали с владельцами сертификатов фиктивные сделки. По поддельным документам получалось: люди брали у их кредитной организации займ на строительство, а после гасили его средствами маткапитала.

Поскольку у сотрудников Пенсионного фонда не возникло подозрений в подлинности сделок, там одобряли перевод денег из Центробанка на счет потребительского кооператива «Союз». Оттуда мошенники просто снимали наличные и забирали их себе.

– Мацюсовича обвиняют в совершении 17 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) и Манукяна – в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), – рассказал помощник председателя Кировского районного суда Виктор Режнов. – Преступными действиями Мацюсовича и Манукяна Управлению Пенсионного фонда РФ причинен ущерб на общую сумму 7 340 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU