Омич обворовал 7 магазинов с дорогой техникой

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-26T08:42:03+03:00

Он вырезал отверстия в пристройках или взламывал окна Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В полицию пришли сразу несколько владельцев магазинов с дорогой техникой и электроинструментами. Все 7 магазинов были вскрыты – воришка попадал внутрь, отжимая дверь или форточку. Стражи порядка заподозрили в кражах освободившегося несколько месяцев назад 29-летнего жителя Советского округа. Он отбывал срок за кражи, совершенные таким же способом. Его задержали на очередной попытке взлома.

- В настоящее время известно о 7 преступных эпизодах. Определяется общая сумма причиненного ущерба, предположительно, превышающая 100 000 рублей. Часть похищенного мужчина продал, - рассказали в полиции.

Омич обворовал 7 магазинов с дорогой техникойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Все, что мужчина не успел продать, он хранил в своей съемной квартире. Все уже изъяли полицейские и передали владельцам. На мужчину снова завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU