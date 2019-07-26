2019-07-26T07:32:03+03:00
Происшествия

В омском заброшенном кинотеатре нашли труп

Все произошло в Амурском поселке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском заброшенном кинотеатре нашли трупВ омском заброшенном кинотеатре нашли трупФото: vk.com
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В социальных сетях опубликовали фотографии с места происшествия. Кто-то из местных жителей заметил, что у здания кинотеатра стоят полицейские машины и скопилось много людей. Оказалось, что в здании местные нашли труп мужчины. Предположительно, мужчина мог свести счеты с жизнью в заброшенном здании.

У кинотеатра омичей привлекли внимание машины полиции Фото: vk.com

У кинотеатра омичей привлекли внимание машины полицииФото: vk.com

Здание кинотеатра в Амуре уже давно заброшено, оно никак не используется. Омичи возмущались, что разрушающееся здание привлекает детей и подростков, так как оно ничем не огорожено. Спустя некоторое время в кинотеатре случился пожар, но и тогда здание не огородили, несмотря на то, что оно может рухнуть в любую минуту. Прокуратура внесла представление мэру города с требованием огородить территорию кинотеатра, однако, по всей видимости, этого никто пока не сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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