Жара в Омск вернется на выходных

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-26T07:08:02+03:00

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После небольшой передышки для местных жителей в Омск опять возвращается жара. Потепления стоит ждать уже в ближайшие выходные. Такая погода продержится и на следующей неделе. Однако изнывать от зноя горожанам не придется – одновременно обещают грозы и кратковременные дожди.

По данным Gismeteo:

27 июля, суббота: +15...+25, небольшой дождь;

28 июля, воскресенье: +17...+28, малооблачно;

29 июля, понедельник: +20...+27, гроза;

30 июля, вторник: +19...+25, гроза;

31 июля, среда: +14...+28, ясно;

1 августа, четверг: +19...+30, гроза;

2 августа, пятница: +19...+25, гроза;

3 августа, суббота: +16...+23, гроза;

4 августа, воскресение: +16...+24, гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU