2019-07-26T07:08:02+03:00
Общество

Жара в Омск вернется на выходных

Однако изнывать от зноя горожанам не придется – одновременно обещают грозы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Жара в Омск вернется на выходных.Жара в Омск вернется на выходных.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

После небольшой передышки для местных жителей в Омск опять возвращается жара. Потепления стоит ждать уже в ближайшие выходные. Такая погода продержится и на следующей неделе. Однако изнывать от зноя горожанам не придется – одновременно обещают грозы и кратковременные дожди.

По данным Gismeteo:

27 июля, суббота: +15...+25, небольшой дождь;

28 июля, воскресенье: +17...+28, малооблачно;

29 июля, понедельник: +20...+27, гроза;

30 июля, вторник: +19...+25, гроза;

31 июля, среда: +14...+28, ясно;

1 августа, четверг: +19...+30, гроза;

2 августа, пятница: +19...+25, гроза;

3 августа, суббота: +16...+23, гроза;

4 августа, воскресение: +16...+24, гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЭК обещает пересчитать мусорный тариф в Омске, но пока не знает, как
В Омске водитель маршрутки сбил подростка на переходе
При ремонте обычной омской хрущевки выяснилось: ее основой стал старинный дом
Россети Сибирь приступили к формированию кадрового резерва
На 10 улицах Омска идёт ремонт тепловых сетей
Омичка до поздней ночи искала 13-летнего сына, уехавшего с другом на дачу
В Омске будут судить предпринимателя, похитившего более 561 млн
80% клиентов «Дом.ru» оплачивают услуги онлайн
Чиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпуску
В Омске временно отменили остановку «Площадь Ленина»
В привезенных в Омск астраханских арбузах нашли опасного паразита
В омском парке из-за ливня остановилось колесо обозрения с людьми
Омичам приходят необычные квитанции за тепло и горячую воду
Омича, разгромившего 10 магазинов, поймали в Екатеринбурге
В Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцев
Омский блогер Ирина Ваймер побывала на VKFest
Энергетики АО «ТГК-11» выиграли судебный иск и сэкономили средства для инвестиций
Омичи стали лучше платить за тепло и горячую воду
В Таре у 90-летней пенсионерки полностью выгорел дом
В Омске на видео попал конфликт у «Окея», где ОМОН задержал больше 10 человек
В Омске ищут пропавшую девушку
Омские таксисты пробили водителю голову, а он начал отстреливаться
Омича, жестоко зарезавшего двух собак, будут судить
Число пострадавших от омского фотографа-педофила увеличилось до шести
В курортной зоне Омска сгорел сосновый бор
На предприятие, травившее омичей выбросами, завели уголовное дело