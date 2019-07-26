Жара в Омск вернется на выходных
После небольшой передышки для местных жителей в Омск опять возвращается жара. Потепления стоит ждать уже в ближайшие выходные. Такая погода продержится и на следующей неделе. Однако изнывать от зноя горожанам не придется – одновременно обещают грозы и кратковременные дожди.
По данным Gismeteo:
27 июля, суббота: +15...+25, небольшой дождь;
28 июля, воскресенье: +17...+28, малооблачно;
29 июля, понедельник: +20...+27, гроза;
30 июля, вторник: +19...+25, гроза;
31 июля, среда: +14...+28, ясно;
1 августа, четверг: +19...+30, гроза;
2 августа, пятница: +19...+25, гроза;
3 августа, суббота: +16...+23, гроза;
4 августа, воскресение: +16...+24, гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU