РЭК обещает пересчитать мусорный тариф в Омске, но пока не знает, как

СЕГОДНЯ 05:37 2019-07-26T05:37:16+03:00

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Продолжается мусорная эпопея в Омске. После жалобы сибиряка Романа Дмитриева на прямую линию Путину на тариф к делу подключилась ФАС. Антимонопольщики после проверки недавно прислали в РЭК письмо с распоряжением снизить цифры. Однако в РЭК неожиданно обратились в суд с иском к ФАС. Правда, омские чиновники говорят, что это вовсе не свидетельство отказа снизить цифры. Дело якобы в том, что в письме ФАС нет инструмента и механизма, как пересчитывать тариф. В РЭК готовы сделать это, но не понимают, как.

– Есть отдельные моменты в предписании, которые у нас вызывают непонимание. Решено было подать иск именно по этой причине, потому что в предписании было сказано, что РЭК при установлении тарифа нарушила основу ценообразования, - цитирует РИА «Омск-информ» начальника правового отдела Региональной энергетической комиссии Омской области Татьяну Муранову. - Мы себя таковыми не считаем. Как раз считаем, что мы установили тариф в соответствии со всеми требованиями. Мы хотим добиться в суде, чтобы с нас сняли обвинения в нарушении законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU