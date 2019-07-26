2019-07-26T04:22:21+03:00
Общество

При ремонте обычной омской хрущевки выяснилось: ее основой стал старинный дом

В советские времена пятиэтажку надстроили на дореволюционный особняк
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/voopik.omskФото: vk.com/voopik.omsk
Изменить размер текста:

В Омске полным ходом идет ремонт фасадов по гостевому маршруту. Напомним, средства на приведение домов в порядок выделили в связи с экономическим форумом, который пройдет в нашем городе в ноябре и приездом на него Путина.

Многие дома ремонтируют впервые за долгое годы. И, как выяснилось, некоторые из них хранят в себе удивительные тайны.

–Во время ремонта фасада дома на Красном Пути, 10, когда содрали старую штукатурку, стало очень четко видно, что пятиэтажка эта «составная», – говорится в сообщении группы омского Общества охраны памятников. – В основе – дореволюционный кирпичный двухэтажный особняк с интересными окнами и каменными наличниками. Выше уже в советские годы была сделана надстройка из шлакоблочного кирпича. Но, скорее всего, при нанесении новой штукатурки эту особенность не учтут и декоративные элементы никак не выделят, а дом снова будет похож на типовую кирпичную хрущевку.

Фото: vk.com/voopik.omsk

Фото: vk.com/voopik.omsk

Фото: vk.com/voopik.omsk

Фото: vk.com/voopik.omsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жара в Омск вернется на выходных
РЭК обещает пересчитать мусорный тариф в Омске, но пока не знает, как
В Омске водитель маршрутки сбил подростка на переходе
Россети Сибирь приступили к формированию кадрового резерва
На 10 улицах Омска идёт ремонт тепловых сетей
Омичка до поздней ночи искала 13-летнего сына, уехавшего с другом на дачу
В Омске будут судить предпринимателя, похитившего более 561 млн
80% клиентов «Дом.ru» оплачивают услуги онлайн
Чиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпуску
В Омске временно отменили остановку «Площадь Ленина»
В привезенных в Омск астраханских арбузах нашли опасного паразита
В омском парке из-за ливня остановилось колесо обозрения с людьми
Омичам приходят необычные квитанции за тепло и горячую воду
Омича, разгромившего 10 магазинов, поймали в Екатеринбурге
В Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцев
Омский блогер Ирина Ваймер побывала на VKFest
Энергетики АО «ТГК-11» выиграли судебный иск и сэкономили средства для инвестиций
Омичи стали лучше платить за тепло и горячую воду
В Таре у 90-летней пенсионерки полностью выгорел дом
В Омске на видео попал конфликт у «Окея», где ОМОН задержал больше 10 человек
В Омске ищут пропавшую девушку
Омские таксисты пробили водителю голову, а он начал отстреливаться
Омича, жестоко зарезавшего двух собак, будут судить
Число пострадавших от омского фотографа-педофила увеличилось до шести
В курортной зоне Омска сгорел сосновый бор
На предприятие, травившее омичей выбросами, завели уголовное дело