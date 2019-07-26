При ремонте обычной омской хрущевки выяснилось: ее основой стал старинный дом

СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-26T04:22:21+03:00

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В Омске полным ходом идет ремонт фасадов по гостевому маршруту. Напомним, средства на приведение домов в порядок выделили в связи с экономическим форумом, который пройдет в нашем городе в ноябре и приездом на него Путина.

Многие дома ремонтируют впервые за долгое годы. И, как выяснилось, некоторые из них хранят в себе удивительные тайны.

–Во время ремонта фасада дома на Красном Пути, 10, когда содрали старую штукатурку, стало очень четко видно, что пятиэтажка эта «составная», – говорится в сообщении группы омского Общества охраны памятников. – В основе – дореволюционный кирпичный двухэтажный особняк с интересными окнами и каменными наличниками. Выше уже в советские годы была сделана надстройка из шлакоблочного кирпича. Но, скорее всего, при нанесении новой штукатурки эту особенность не учтут и декоративные элементы никак не выделят, а дом снова будет похож на типовую кирпичную хрущевку.

Фото: vk.com/voopik.omsk

Фото: vk.com/voopik.omsk

ИСТОЧНИК KP.RU