2019-07-25T14:29:50+03:00
Общество

Омичка до поздней ночи искала 13-летнего сына, уехавшего с другом на дачу

У мальчика с собой не было телефона
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Омичка до поздней ночи искала 13-летнего сына, уехавшего с другом на дачуОмичка до поздней ночи искала 13-летнего сына, уехавшего с другом на дачуФото: Росгвардия по Омской области
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Все произошло в микрорайоне Московка. 13-летний школьник ушел из дома по улице 10-я Балтийская накануне в обед. Мальчик ушел гулять с другом и пообещал маме вскоре вернуться, поэтому не стал брать с собой телефон. Однако через некоторое время сын не вернулся и женщина забеспокоилась – она вышла на улицу и стала искать подростка. Оббежав со старшим сыном все близлежащие улицы, она поняла, что самостоятельно не может найти ребенка и позвонила в полицию.

Приехавшие росгвардейцы стали опрашивать местных жителей. Они указали, что мальчик может быть с другом, который живет неподалеку. Оказалось, что подросток был действительно там и уже спал, так как к тому времени уже наступила ночь.

- Мальчик рассказал, что его друг со своими родителями собирались на дачу и пригласили его с собой; мальчик согласился, однако дозвониться до мамы и бабушки не смог. После возвращения, испугавшись идти домой в позднее время, он решил остаться ночевать у друга дома, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Подростка передали полицейским, которые провели с ним беседу, а затем ребенка забрала взволнованная мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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