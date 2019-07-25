В Омске будут судить предпринимателя, похитившего более 561 млн

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-25T14:29:26+03:00

Он набрал кредитов, а потом ликвидировал свои фирмы, чтобы не возвращать деньги

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Руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкоголя, создав видимость платежеспособности, взял три кредита на общую сумму 561 млн рублей. Частью этих денег погасил уже существовавшие долги, остальные средства решил не возвращать.

– Кроме того, злоумышленник заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 млн рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Это ухудшило финансовое состояние фирм и лишило их ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денежных средств кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 196 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU