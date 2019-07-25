2019-07-25T13:53:36+03:00
Общество

Чиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпуску

Вернуть в бюджет он смог только 5 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпускуЧиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпускуФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Все произошло в Тарском районе Омской области. 45-летний местный житель занимал пост главы сельского поселения. В течении нескольких лет он просил сотрудника администрации выписывать ему премии к отпуску. Однако такие выплаты не предусмотрены нормативными документами и могут выплачиваться только после голосования депутатов. Но голосования депутаты не проводили, поэтому премии были незаконны.

- Всего следствием задокументировано 5 фактов противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный бюджету сельского поселения, составил свыше 97 000 рублей, - рассказали в полиции.

Когда все выяснилось, на мужчину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В ходе следствия мужчина возместил только 5000 тысяч рублей. Сейчас на имущество депутата стоимостью 115 тысяч рублей наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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