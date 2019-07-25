2019-07-25T13:22:35+03:00
Общество

В Омске временно отменили остановку «Площадь Ленина»

Это связно с ремонтом фасада дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: GoogleMapsФото: GoogleMaps
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В Омске временно убрали остановку «Площадь Ленина» для транспорта, который едет со стороны железнодорожного вокзала в сторону центра. Это сделали для безопасности горожан – прямо рядом с остановкой ремонтируют фасад дома, и строительные леса заняли почти весь тротуар, на котором омичи обычно ожидали транспорт. Из-за ремонтных работ им приходилось выходить на проезжую часть.

- Здание совсем рядом с остановочным пунктом, и обеспечить безопасную посадку/высадку пассажиров не представляется возможным – пояснили в дептрансе.

Пассажирам предложили выходить на остановке «Детский мир» - она находится всего в 350 метрах от остановки. Останавливаться городские автобусы на остановке перестанут уже в эту субботу – 27 июня. Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно, ремонтные работы дома начались недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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