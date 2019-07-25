В привезенных в Омск астраханских арбузах нашли опасного паразита
В Омск из Астраханской области привезли партию спелых арбузов. Если к самой продукции у проверяющих вопросов не было, то подстилка, на которой они лежали во время доставки, вызвала опасения.
– При проведении 24 июля карантинного фитосанитарного контроля (в т.ч. досмотра) подстилочного материала (соломы) в машине обнаружены части растения карантинного вредного организма – горчака ползучего что подтверждается заключениями гербологической экспертизы, – сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора. – В целях предотвращения распространения опасного карантинного сорного растения на территории региона подстилочный материал (солома) в количестве 0,5 тонн будет уничтожена.
Как выяснилось, горчак ползучий уничтожает сельхозкультуры, быстро распространяется. Кроме того, с ним очень тяжело бороться.
ИСТОЧНИК KP.RU