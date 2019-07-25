Омича, разгромившего 10 магазинов, поймали в Екатеринбурге
Серийным грабителем оказался житель Тюкалинска. Именно там все началось - в полицию пришли трое предпринимателей, которые одновременно заявили о своих разгромленных магазинах. Все трое рассказали, что в магазинах повреждены пластиковые двери, а из кассы пропали деньги.
Воришка ножом вырезал отверстие в дверях и проникал внутрь. Таким же способом он обокрал 7 магазинов в Омске. Преступника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. 20-летний молодой человек, несмотря на свой юный возраст, уже отсидел в тюрьме и освободился в марте этого года.
Грабителя удалось поймать в Екатеринбурге. Там он снова попытался ограбить магазин. Сейчас на него завели уголовное дело и в ближайшее время его доставят в Омск. Молодому человеку грозит 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU