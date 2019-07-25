2019-07-25T11:14:22+03:00
Общество

Омича, разгромившего 10 магазинов, поймали в Екатеринбурге

Там он пытался вскрыть магазин в центре города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омича, разгромившего 10 магазинов, поймали в ЕкатеринбургеОмича, разгромившего 10 магазинов, поймали в ЕкатеринбургеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Серийным грабителем оказался житель Тюкалинска. Именно там все началось - в полицию пришли трое предпринимателей, которые одновременно заявили о своих разгромленных магазинах. Все трое рассказали, что в магазинах повреждены пластиковые двери, а из кассы пропали деньги.

Воришка ножом вырезал отверстие в дверях и проникал внутрь. Таким же способом он обокрал 7 магазинов в Омске. Преступника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. 20-летний молодой человек, несмотря на свой юный возраст, уже отсидел в тюрьме и освободился в марте этого года.

Грабителя удалось поймать в Екатеринбурге. Там он снова попытался ограбить магазин. Сейчас на него завели уголовное дело и в ближайшее время его доставят в Омск. Молодому человеку грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
80% клиентов «Дом.ru» оплачивают услуги онлайн
Чиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпуску
В Омске временно отменили остановку «Площадь Ленина»
В привезенных в Омск астраханских арбузах нашли опасного паразита
В омском парке из-за ливня остановилось колесо обозрения с людьми
Омичам приходят необычные квитанции за тепло и горячую воду
В Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцев
Омский блогер Ирина Ваймер побывала на VKFest
Энергетики АО «ТГК-11» выиграли судебный иск и сэкономили средства для инвестиций
Омичи стали лучше платить за тепло и горячую воду
В Таре у 90-летней пенсионерки полностью выгорел дом
В Омске на видео попал конфликт у «Окея», где ОМОН задержал больше 10 человек
В Омске ищут пропавшую девушку
Омские таксисты пробили водителю голову, а он начал отстреливаться
Омича, жестоко зарезавшего двух собак, будут судить
Число пострадавших от омского фотографа-педофила увеличилось до шести
В курортной зоне Омска сгорел сосновый бор
На предприятие, травившее омичей выбросами, завели уголовное дело