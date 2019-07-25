2019-07-25T09:45:47+03:00
Общество

В Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцев

Омичку оштрафовали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцевВ Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцевФото: Мария ЛЕНЦ
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Омичка решила подзаработать и регистрировала у себя в квартире иностранцев. С каждого желающего иметь регистрацию в квартире в центре города женщина брала деньги. За плату в 20 тысяч рублей она зарегистрировала у себя в квартире 40 иностранцев, приехавших работать в наш город.

- За указанные деяния приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре.

Помимо штрафа женщине придется также отдать государству весь доход, которой она получила от такого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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