В Таре у 90-летней пенсионерки полностью выгорел дом
Неравнодушных людей просят ей помочь
Фото: vk.com/secret_tara
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Ночью, 23 июля, серьезное ЧП произошло в деревне Себиляково Тарского района.
– У 90-летней бабушки сгорела изба, постройки, дрова, еле спасли два жилых дома, – рассказывают ее соседи. – Большое спасибо жителям деревни и пожарным из Пологрудово и Тары. Может, есть кто неравнодушный, помогите, пожалуйста, бабушке хотя бы купить дрова на зиму.
Узнать, как помочь, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU