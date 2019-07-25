В Таре у 90-летней пенсионерки полностью выгорел дом

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-25T09:20:17+03:00

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Ночью, 23 июля, серьезное ЧП произошло в деревне Себиляково Тарского района.

– У 90-летней бабушки сгорела изба, постройки, дрова, еле спасли два жилых дома, – рассказывают ее соседи. – Большое спасибо жителям деревни и пожарным из Пологрудово и Тары. Может, есть кто неравнодушный, помогите, пожалуйста, бабушке хотя бы купить дрова на зиму.

Узнать, как помочь, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU