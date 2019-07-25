2019-07-25T09:13:51+03:00
Общество

В Омске на видео попал конфликт у «Окея», где ОМОН задержал больше 10 человек

Их всех увезли в отделение [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Видеозапись с задержанием конфликтующих мужчин ОМОНом появилась в социальных сетях. Все произошло накануне вечером на парковке у магазина «Окей». По словам очевидцев между мужчинами произошел серьезный конфликт, однако драки не было. Неожиданно для всех - мужчин успокаивать приехал ОМОН. Некоторым удалось убежать, остальных рассадили по полицейским «бобикам».

«Комсомолке» удалось получить комментарий о происходящем в полиции. Там подтвердили, что конфликт действительно был, однако почему мужчин задерживать приехали бойцы ОМОН, нам не пояснили. Сейчас в полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Задержание у Окея.Видео: ЧС Омск

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
80% клиентов «Дом.ru» оплачивают услуги онлайн
Чиновник в Омской области выписывал себе почти 100 тысяч премий к отпуску
В Омске временно отменили остановку «Площадь Ленина»
В привезенных в Омск астраханских арбузах нашли опасного паразита
В омском парке из-за ливня остановилось колесо обозрения с людьми
Омичам приходят необычные квитанции за тепло и горячую воду
Омича, разгромившего 10 магазинов, поймали в Екатеринбурге
В Омске осудили женщину, прописавшую у себя в квартире 40 иностранцев
Омский блогер Ирина Ваймер побывала на VKFest
Энергетики АО «ТГК-11» выиграли судебный иск и сэкономили средства для инвестиций
Омичи стали лучше платить за тепло и горячую воду
В Таре у 90-летней пенсионерки полностью выгорел дом
В Омске ищут пропавшую девушку
Омские таксисты пробили водителю голову, а он начал отстреливаться
Омича, жестоко зарезавшего двух собак, будут судить
Число пострадавших от омского фотографа-педофила увеличилось до шести
В курортной зоне Омска сгорел сосновый бор
На предприятие, травившее омичей выбросами, завели уголовное дело