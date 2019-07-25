В Омске на видео попал конфликт у «Окея», где ОМОН задержал больше 10 человек

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-25T09:13:51+03:00

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Видеозапись с задержанием конфликтующих мужчин ОМОНом появилась в социальных сетях. Все произошло накануне вечером на парковке у магазина «Окей». По словам очевидцев между мужчинами произошел серьезный конфликт, однако драки не было. Неожиданно для всех - мужчин успокаивать приехал ОМОН. Некоторым удалось убежать, остальных рассадили по полицейским «бобикам».

«Комсомолке» удалось получить комментарий о происходящем в полиции. Там подтвердили, что конфликт действительно был, однако почему мужчин задерживать приехали бойцы ОМОН, нам не пояснили. Сейчас в полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Задержание у Окея.Видео: ЧС Омск

ИСТОЧНИК KP.RU