В Омске ищут пропавшую девушку
Ольга Барабаш может находиться в Порт-Артуре, на Московке или в районе набережной
Фото: vk.com/chp55
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В Омске разыскивают 33-летнюю Ольгу Барабаш. По предположению, ее близких молодая женщина исчезла в ночь с 23 по 24 июля.
Пропавшая может находиться в Порт-Артуре, на Старой или Новой Московке, а также в районе набережной.
Приметы Ольги: худощавая, небольшого роста (примерно 155-160 см).
Особые приметы: почти незаметный шрам на верхней губе.
Располагающих какой-либо информации о местонахождении данного человека, просят позвонить по телефону 8-923-039-04-49.
ИСТОЧНИК KP.RU