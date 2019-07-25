2019-07-25T08:39:58+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшую девушку

Ольга Барабаш может находиться в Порт-Артуре, на Московке или в районе набережной
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В Омске разыскивают 33-летнюю Ольгу Барабаш. По предположению, ее близких молодая женщина исчезла в ночь с 23 по 24 июля.

Пропавшая может находиться в Порт-Артуре, на Старой или Новой Московке, а также в районе набережной.

Приметы Ольги: худощавая, небольшого роста (примерно 155-160 см).

Особые приметы: почти незаметный шрам на верхней губе.

Располагающих какой-либо информации о местонахождении данного человека, просят позвонить по телефону 8-923-039-04-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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