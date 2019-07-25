Омские таксисты пробили водителю голову, а он начал отстреливаться

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-25T08:29:30+03:00

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Эта история произошла еще прошлой осенью. Двое таксистов – отец и сын – решили «проучить» опасно маневрировавшего на дороге водителя. Они остановили его и, вооружившись битами, начали бить. Самым страшным оказался удар отца, но пробил оппоненту голову. Тогда тот схватился за самодельный пистолет, заряженный резиновыми пулями и начал отстреливаться.

В итоге все участники этого дорожного конфликта оказались на скамье подсудимых. Сначала за незаконное хранение оружия осудили потерпевшего. Он настаивал на том, что это была самооборона.

Потом вынесли приговор таксистам-мстителям. Сына суд признал невиновным, а вот отца за причинение человеку тяжких увечий приговорили к 2,5 года колонии.

– Версия стороны защиты о наличии в действиях осужденного необходимой обороны не нашла своего подтверждения, поскольку потерпевший произвел выстрелы из револьвера после причинения ему телесных повреждений, – рассказали в пресс-службе Первомайского суда. – Вместе с тем, приговор в настоящий момент не вступил в законную силу, его обжаловали, как сторона обвинения и представитель потерпевшего, не согласившиеся с оправданием одного из подсудимых, так и защитник осужденного, указавшая на совершение последним преступления в состоянии необходимой обороны. Оценку доводам представления и жалоб даст апелляционная инстанция Омского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU