Омича, жестоко зарезавшего двух собак, будут судить

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-25T08:14:23+03:00

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Все произошло в Азовском районе Омской области. 28-летний мужчина живет там со свой матерью и младшим братом в частном доме. В вольере они содержат 5 собак, еще одна собака живет на привязи. Вечером мужчина пошел кормить собак и одна из них, по кличке Снежок, укусила его. Омич разозлился и стал наносить удары собаке садовыми ножницами. В этот момент он вспомнил, что когда-то его мать кусала и другая собака – Белка. Ей он в порыве злости решил отомстить лопатой. Обе собаки погибли.

- Младшего 16-летнего брата, пришедшего в это время домой, фигурант заставил убрать трупы животных. После отказа он стал угрожать несовершеннолетнему убийством. Подростку все-таки пришлось самому похоронить питомцев, когда-то взятых им с улицы, - рассказали в полиции.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, а также за угрозу убийством. Омичу может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU