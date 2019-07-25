2019-07-25T08:14:23+03:00
Общество

Омича, жестоко зарезавшего двух собак, будут судить

Угрожая убийством, он заставил закопать трупы своего младшего брата
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, зарезавшего двух собак, будут судитьОмича, зарезавшего двух собак, будут судитьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Все произошло в Азовском районе Омской области. 28-летний мужчина живет там со свой матерью и младшим братом в частном доме. В вольере они содержат 5 собак, еще одна собака живет на привязи. Вечером мужчина пошел кормить собак и одна из них, по кличке Снежок, укусила его. Омич разозлился и стал наносить удары собаке садовыми ножницами. В этот момент он вспомнил, что когда-то его мать кусала и другая собака – Белка. Ей он в порыве злости решил отомстить лопатой. Обе собаки погибли.

- Младшего 16-летнего брата, пришедшего в это время домой, фигурант заставил убрать трупы животных. После отказа он стал угрожать несовершеннолетнему убийством. Подростку все-таки пришлось самому похоронить питомцев, когда-то взятых им с улицы, - рассказали в полиции.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, а также за угрозу убийством. Омичу может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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